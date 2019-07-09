ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський ввів Арахамію до наглядової ради "Укроборонпрому"

Новини » Політика    09.07.2019 - 16:11
Зеленський ввів Арахамію до наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Президент також ввів до наглядової ради ДК Андрія Загороднюка

Президент України Володимир Зеленський ввів Давида Арахамію до наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Про це свідчить указ глави держави №499/2019, опублікований на сайті президента.

Даним указом Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради ДК Михайла Згуровського.

"Призначити членами наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром": Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою). Указ набирає чинності з дня його опублікування", - свідчить текст документу.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом вніс зміни в положення про Національну інвестиційну раду й оновив персональний склад установи. Так, згідно з документом, Національну інвестиційну раду очолює президент Володимир Зеленський, а секретарем ради призначений підприємець Давид Арахамія.

Як писало РБК-Україна, підприємець Давид Арахамія став четвертим номером у списку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.

Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу Зеленський підписав указ про синхронізацію баз митниць з сусідніми країнами
Новини України Володимир ЗеленськийУкроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся