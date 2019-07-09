Зеленський ввів Арахамію до наглядової ради "Укроборонпрому"

Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Президент також ввів до наглядової ради ДК Андрія Загороднюка

Президент України Володимир Зеленський ввів Давида Арахамію до наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Про це свідчить указ глави держави №499/2019, опублікований на сайті президента.

Даним указом Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради ДК Михайла Згуровського.

"Призначити членами наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром": Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою). Указ набирає чинності з дня його опублікування", - свідчить текст документу.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом вніс зміни в положення про Національну інвестиційну раду й оновив персональний склад установи. Так, згідно з документом, Національну інвестиційну раду очолює президент Володимир Зеленський, а секретарем ради призначений підприємець Давид Арахамія.

Як писало РБК-Україна, підприємець Давид Арахамія став четвертим номером у списку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.