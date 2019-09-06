Абромавічус ініціював внутрішні розслідування в "Укроборонпромі"

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Внутрішні стосуються розслідування діяльності колишнього керівництва концерну

В "Укроборонпромі" проводять внутрішні розслідування щодо діяльності попереднього керівництва концерну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Як заявив новий генеральний директор Айварас Абромавічус, одне з розслідувань почалося щодо підписання колишнім керівництвом наказу про зміну статуту держкомпанії "Укрспецекспорт". Зміни в статут компанії суттєво обмежують повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.

"Як тільки ми отримали повноваження, відразу розпочали заходи по виправленню цих змін. На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерів під повним контролем концерну. За цієї ситуації проводиться внутрішнє розслідування. У разі встановлення протиправних і незаконних дій, ми будемо звертатися в правоохоронні органи", - сказав Абромавічус.

Також розслідування почалося щодо появи у пресі документів, що стосуються зовнішньоекономічного контракту "Спецтехноекспорт", які можуть містити комерційну таємницю.

"Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку військової техніки, але сама суть контракту була перекручена і представлена в негативному світлі", - повідомив гендиректор "Укроборонпрому".

Нагадаємо, Абромавічус був призначений на посаду гендиректора "Укроборонпрому" 30 серпня без проведення конкурсу. За словами Абромавичуса, в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський доручив ДБР і НАБУ доповісти про розслідування корупції в "Укроборонпромі".