Секретар РНБО хоче перепідпорядкувати "Укроборонпром"

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк хоче посилити вплив президента на державну компанію

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк пропонує змінити акціонера державного концерну "Укроборонпром". Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як зазначив Данилюк, зараз функцію акціонера підприємства виконує Кабінет міністрів.

"Моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони - це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом", - вважає секретар РНБО.

Також Данилюк заявив, що на підприємство чекає оптимізація.

"Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. "Укроборонпром" буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї - ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює - треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде костяком нового "Укроборонпрому", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому" без конкурсу. Указ був оприлюднений 30 серпня.

Новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичу заявив, що в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки.