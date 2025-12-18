"Или плохая, или очень плохая": Арахамия жестко оценил перспективы соглашения с Россией

Хорошего соглашения о прекращении боевых действий с Россией не существует по определению.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Хорошего соглашения не может быть. Оно будет или плохое, или очень плохое. Или ее не будет", - подчеркнул он.

Политик отметил, что реальные шансы на заключение любого соглашения возможны лишь при активном участии США. Без американского посредничества, по его словам, остается лишь военный путь.

Красные линии Украины

Арахамия подчеркнул, что ключевые красные линии хорошо известны всем сторонам. В частности:

гарантии безопасности для Украины - абсолютный приоритет,

никаких уступок по Донбассу.

"Мы не можем отдать Донбасс. Это невозможно ни политически, ни юридически, ни с точки зрения общества", - подчеркнул он.

По его словам, даже теоретические предложения по передаче Донбасса невозможно имплементировать, а тем более закрепить законодательно.

Почему переговоры фактически заблокированы

Председатель фракции "Слуги народа" отметил, что позиция России остается ультимативной.

"Риторика России - black and white: отдайте Донбасс, и это должна быть территория РФ", - сказал Арахамия.

Именно поэтому, по его словам, "нет даже коридора для переговоров".

В то же время украинская и американская стороны пытаются найти альтернативные, гибридные модели урегулирования, опираясь на международные и исторические прецеденты.

Гарантии безопасности

Отдельно Арахамия раскритиковал общие формулировки гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.

"72 часа на консультации - это неприемлемо. За 72 часа 24 февраля мы почти потеряли страну", - отметил он.

По его словам, Украине нужна конкретика, а не декларации:

объемы и типы вооружения,

численность и финансирование армии,

пакеты сдерживания, включая ракетные возможности.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что США до сих пор не предоставили четкого ответа относительно механизмов гарантий безопасности.