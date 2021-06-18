Абітурієнти з ОРДЛО можуть уникнути покарання за в'їзд з Росії: прикордонники назвали умову

Абітурієнти з тимчасово окупованої території Донбасу змушені в'їжджати в Україну через територію Росії, оскільки бойовики не пропускають дітей через лінію розмежування . Прикордонникам рекомендували не карати цих абітурієнтів за порушення правил перетину кордону.

В'їзд мешканців ОРДЛО в Україну через територію Росії є адміністративним порушенням, але, як заявили в МОН, адміністрація ДПСУ рекомендувала прикордонникам розглядати мету в’їзду на підконтрольну Україні територію для вступу до вишів та супровід вступника як обставину, що може звільнити особу від адміністративної відповідальності.

Водночас представник ДПСУ Олег Бойко в ефірі "Україна 24" пояснив, що рішення карати чи не карати абітурієнта за порушення правил перетину кордону будуть ухвалюватися індивідуально для кожної ситуації.

"У нас доведено до органів ДПСУ, які здійснюють прикордонний контроль, про те, що є така проблема. Відповідно, інспектори, при розгляді документів та обставин в'їзду абітурієнтів за малозначимістю цього правопорушення, можуть закривати провадження", - пояснив він.

Бойко зазначив, що при перетину кордону у такий спосіб абітурієнтам потрібно мати якомога більше документальних підтверджень мети в'їзду в Україну.

"Треба пояснити, що це абітурієнт, що їде вступати, що має документальне підтвердження. Рішення приймає безпосередньо посадова особа на пункті пропуску. Чим більше буде доказових документів, тим легше буде прийняти рішення звільнити особу від відповідальності", - додав прикордонник.

У Міносвіти також нагадали, що документальним підтвердженням мети в’їзду для вступу до закладів освіти та супроводу вступника може бути і запрошення на участь у ДПА та/або випробуваннях для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".