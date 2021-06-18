Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие

Абитуриенты с временно оккупированной территории Донбасса вынуждены въезжать в Украину через территорию России, поскольку боевики не пропускают детей через линию разграничения . Пограничникам рекомендовали не наказывать этих абитуриентов за нарушение правил пересечения границы.

Въезд жителей ОРДЛО в Украину через территорию России является административным нарушением, но, как заявили в МОН, администрация ГПСУ рекомендовала пограничникам рассматривать цель въезда на подконтрольную Украине территорию для поступления в вузы и сопровождение поступающего как обстоятельство, что может освободить лицо от административной ответственности.

В то же время представитель ГПСУ Олег Бойко в эфире "Украина 24" пояснил, что решение наказывать или не наказывать абитуриента за нарушение правил пересечения границы будут приниматься индивидуально для каждой ситуации.

"У нас доведено органам ГПСУ, осуществляющим пограничный контроль, о том, что есть такая проблема. Соответственно, инспекторы, при рассмотрении документов и обстоятельств въезда абитуриентов по малозначимости этого правонарушения, могут закрывать производство", - пояснил он.

Бойко отметил, что при пересечении границы таким способом абитуриентам нужно иметь как можно больше документальных подтверждений цели въезда в Украину.

"Надо объяснить, что это абитуриент, который едет поступать, имеющий документальное подтверждение. Решение принимает непосредственно должностное лицо на пункте пропуска. Чем больше будет доказательных документов, тем легче будет принять решение освободить лицо от ответственности",- добавил пограничник.

В Минобразования также напомнили, что документальным подтверждением цели въезда для поступления в учебные заведения и сопровождения поступающего может быть и приглашение на участие в ГИА и/или испытаниях для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".