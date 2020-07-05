Абітурієнтів з максимальним балом ЗНО може бути значно більше, ніж у 2019

У 2020 році абітурієнтів з максимальним балом за Зовнішнє незалежне оцінювання може бути значно більше, ніж торік. Це пов'язано зі зниженням порогового балу, який дозволяє вступити у вищий навчальний заклад.

Про це в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"У порівнянні з минулим роком, порогові бали за тест будуть встановлені низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Його більше відчують ті абітурієнти, які успішно складуть тестування та опиняться на верхівці рейтингової шкали. Грубо кажучи, дітей, які в цьогоріч наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж в минулому", - сказав він.

Пороговий бал, як поінформував Бойко, знизили через дистанційне навчання, яке проходило в Україні в останні місяці через пандемію коронавірусу та карантин.

Як приклад він пояснив, що пороговий бал з української мови на пробному ЗНО в цьому році був знижений з 24 до 19 балів.

Нагадаємо, 25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Також РБК-Україна писало, що діти з окупованих територій зможуть вступати до вузів без ЗНО.