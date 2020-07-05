Абитуриентов с максимальным баллом ВНО может быть значительно больше, чем в 2019

В 2020 году абитуриентов с максимальным баллом за Внешнее независимое оценивание может быть значительно больше, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла, который позволяет поступить в высшее учебное заведение.

Об этом и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко сообщил в интервью "Зеркалу недели".

"По сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом", - сказал он.

Пороговый бал, как проинформировал Бойко, снизили из-за дистанционного обучения, которое проходило в Украине в последние месяцы из-за пандемии коронавируса и карантина.

В качестве примера он объяснил, что пороговый бал по украинскому языку на пробном ВНО в этом году был снижен с 24 до 19 баллов.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.

Также РБК-Украина писало, что дети с оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО.