ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Абітурієнтів з максимальним балом ЗНО може бути значно більше, ніж у 2019

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 13:41
Абітурієнтів з максимальним балом ЗНО може бути значно більше, ніж у 2019
Фото: здача ЗНО (УНІАН)

Це пов'язано зі зниженням граничних балів за тест

У 2020 році абітурієнтів з максимальним балом за Зовнішнє незалежне оцінювання може бути значно більше, ніж торік. Це пов'язано зі зниженням порогового балу, який дозволяє вступити у вищий навчальний заклад.

Про це в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"У порівнянні з минулим роком, порогові бали за тест будуть встановлені низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Його більше відчують ті абітурієнти, які успішно складуть тестування та опиняться на верхівці рейтингової шкали. Грубо кажучи, дітей, які в цьогоріч наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж в минулому", - сказав він.

Пороговий бал, як поінформував Бойко, знизили через дистанційне навчання, яке проходило в Україні в останні місяці через пандемію коронавірусу та карантин.

Як приклад він пояснив, що пороговий бал з української мови на пробному ЗНО в цьому році був знижений з 24 до 19 балів.

Нагадаємо, 25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Також РБК-Україна писало, що діти з окупованих територій зможуть вступати до вузів без ЗНО.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся