У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату для повернення Абхазії і Південної Осетії

Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

У Росії вважають, що аналог нормандського формату навряд чи допоможе налагодити відносини між Грузією і РФ

У Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Російською Федерацією територій Південної Осетії і Абхазії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший канал" Грузії.

Як зазначила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.

"Для того, щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути в нерівній ситуації, в якій ми в іншому випадку опинимося. Нам потрібна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини. В майбутньому може настати час, коли з'явиться необхідність у прямих відносинах, але нам потрібно почати, і було б добре, якщо у нас з'явиться така можливість", - сказала Зурабішвілі.

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, аналог нормандського формату навряд чи допоможе налагодити відносини Росії і Грузії.

Зазначимо, військовий конфлікт в Абхазії і Південній Осетії стався в серпні 2008 року. Тоді Росія підтримала окупацію регіонів Грузії. Після цього грузинський уряд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Москвою.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про виведення військ з окупованих територій Абхазії і Південної Осетії Росія прийме самостійно. Він зазначив, що Росія виконує взяті на себе у 2008 році зобов'язання.

Також повідомлялося, що влітку комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримав резолюцію про окупації Росією частини Грузії. В ОБСЄ закликали РФ відмінити своє рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.