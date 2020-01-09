В Абхазії проголосували за відставку "президента"

Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

Сьогодні в окупованій Абхазії почалися протести

Так званий "парламент" окупованій Абхазії на позачерговій сесії прийняла звернення до Раулю Хаджимба із закликом про його відставку з поста "президента республіки". Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За дане рішення проголосували 19 з 27 присутніх "депутатів", четверо висловилися проти, один утримався. При цьому Хаджимба відмовився йти у відставку і проводити нові "вибори".

Нагадаємо, на окупованій РФ території Абхазії почався мітинг біля будівлі "адміністрації", протестуючі вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році.

Повідомляється, що учасники протесту прорвалися в будівлю, виламали двері на першому поверсі, всередині "адміністрації" зібралося кілька десятків людей. В результаті зіткнень постраждали кілька людей, проте в місцевому "МОЗ" стверджували, що ніхто не постраждав. У мітингу брали участь близько тисячі осіб.

Акція проходить в день, коли касаційна колегія "Верховного суду Абхазії" розглядала позов опозиціонера Алхаса Квіцініі, що поступився чинному главі держави Рауль Хаджимба, набравши 46,19% голосів проти 47,38