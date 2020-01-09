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В Абхазії протестуючі захопили "адміністрацію президента"

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 15:34
В Абхазії протестуючі захопили "адміністрацію президента"
Фото: мітинг в Абхазії (twitter.com/Beria911/)

В результаті зіткнень постраждали кілька людей

На окупованій РФ території Абхазії почався мітинг біля будівлі "адміністрації", протестуючі вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що учасники протесту прорвалися в будівлю, виламали двері на першому поверсі, всередині "адміністрації" зібралося кілька десятків людей. В результаті зіткнень постраждали кілька людей, проте в місцевому "МОЗ" стверджували, що ніхто не постраждав. У мітингу брали участь близько тисячі осіб.

Акція проходить в день, коли касаційна колегія "Верховного суду Абхазії" розглядала позов опозиціонера Алхаса Квіцініі, що поступився чинному главі держави Рауль Хаджимба, набравши 46,19% голосів проти 47,38.

Нагадаємо, в Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Російською Федерацією територій Південної Осетії і Абхазії.

Як зазначила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.

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