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Через бої в Києві евакуювали Центральний вокзал. Але посадка на поїзди вже відновлена

Автор: Владислав Красінський

На Центральному залізнодорожному вокзалі в Києві вимикали світло та переводили людей в укриття. Наразі посадка на евакуаційні рейси відновлена.

Про це РБК-Україна повідомив керівник з пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

"Була стрілянина в районі депо, тому погасили світло на вокзалі і перейшли в укриття. Ворога відтіснили, вокзал убезпечений, вийшли з укриття і розпочали посадку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що евакуаційні рейси безкоштовні та виконуються в порядку живої черги. Посадка на потяги триває навіть у комендантську годину.

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