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Из-за боев в Киеве эвакуировали Центральный вокзал. Но посадка на поезда уже восстановлена

Автор: Владислав Красинский

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве выключали свет и переводили людей в укрытие. Сейчас посадка на эвакуационные рейсы возобновлена.

Об этом РБК-Украина сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"Была стрельба в районе депо, поэтому погасили свет на вокзале и перешли в укрытие. Врага оттеснили, вокзал огражден, вышли из укрытия и начали посадку", - пояснил он.

Напомним, ранее мы писали, что эвакуационные рейсы бесплатны и выполняются в порядке живой очереди. Посадка на поезда продолжается даже в комендантский час.

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