Через бої в Києві евакуювали Центральний вокзал. Але посадка на поїзди вже відновлена
Центральний залізничний вокзал Києва (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
На Центральному залізнодорожному вокзалі в Києві вимикали світло та переводили людей в укриття. Наразі посадка на евакуаційні рейси відновлена.
Про це РБК-Україна повідомив керівник з пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.
"Була стрілянина в районі депо, тому погасили світло на вокзалі і перейшли в укриття. Ворога відтіснили, вокзал убезпечений, вийшли з укриття і розпочали посадку", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що евакуаційні рейси безкоштовні та виконуються в порядку живої черги. Посадка на потяги триває навіть у комендантську годину.