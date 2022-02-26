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Через бої в Києві евакуювали Центральний вокзал. Але посадка на поїзди вже відновлена

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Київ, Субота 26 лютого 2022 22:02
Через бої в Києві евакуювали Центральний вокзал. Але посадка на поїзди вже відновлена Центральний залізничний вокзал Києва (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислав Красінський

На Центральному залізнодорожному вокзалі в Києві вимикали світло та переводили людей в укриття. Наразі посадка на евакуаційні рейси відновлена.

Про це РБК-Україна повідомив керівник з пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

"Була стрілянина в районі депо, тому погасили світло на вокзалі і перейшли в укриття. Ворога відтіснили, вокзал убезпечений, вийшли з укриття і розпочали посадку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що евакуаційні рейси безкоштовні та виконуються в порядку живої черги. Посадка на потяги триває навіть у комендантську годину.

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