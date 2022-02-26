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Из-за боев в Киеве эвакуировали Центральный вокзал. Но посадка на поезда уже восстановлена

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 22:02
Из-за боев в Киеве эвакуировали Центральный вокзал. Но посадка на поезда уже восстановлена Центральный жд вокзал Киева (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислав Красинский

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве выключали свет и переводили людей в укрытие. Сейчас посадка на эвакуационные рейсы возобновлена.

Об этом РБК-Украина сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко.

"Была стрельба в районе депо, поэтому погасили свет на вокзале и перешли в укрытие. Врага оттеснили, вокзал огражден, вышли из укрытия и начали посадку", - пояснил он.

Напомним, ранее мы писали, что эвакуационные рейсы бесплатны и выполняются в порядке живой очереди. Посадка на поезда продолжается даже в комендантский час.

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