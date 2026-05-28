RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

До 95 тысяч гривен на бытовую технику: кто из ветеранов сможет получить новую помощь

16:14 28.05.2026 Чт
2 мин
В программе предусмотрено 26 приборов на выбор
aimg Василина Копытко
Правительство реализует программу в сотрудничестве с Красным Крестом (фото: Getty Images)

Правительство приняло решение о предоставлении денежной помощи защитникам, которые получили инвалидность из-за потери зрения. Средства направлены на покупку специально адаптированных бытовых приборов, что позволит сделать их быт более комфортным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: Получить льготы на обучение детям ветеранов стало проще: что изменилось

Главное:

  • Ветераны и ветеранки, потерявшие зрение, могут получить помощь до 95 000 гривен на покупку адаптированной бытовой техники.
  • Дополнительно выделяется до 2 000 гривен на банковские услуги.
  • В перечне приборов 26 наименований.

Что предусматривает помощь

Согласно решению Кабмина, ветераны могут получить финансовую поддержку для закупки бытовой техники, специально адаптированной к потребностям защитников с нарушениями зрения.

Ключевые условия выплат:

  • Размер помощи: максимально возможная сумма выплаты составляет 95 000 гривен.
  • Дополнительные расходы: кроме основной суммы, предусмотрено выделение до 2 000 гривен на покрытие сопутствующих банковских услуг.
  • Ассортимент: средства можно потратить на приборы из определенного перечня, который насчитывает 26 наименований техники. Выбор конкретных устройств остается за самим ветераном.
  • Независимость выплат: государственная помощь предоставляется независимо от того, получает ли лицо другие виды социальных выплат.

Как будет работать механизм

Программа реализуется в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины.

Инициатива является частью системной работы Правительства, направленной на создание безбарьерной среды и интеграцию воинов, получивших ранения во время боевых действий, в полноценную повседневную жизнь.

Читайте также о том, что недавно Правительство утвердило новую программу, по которой 2 100 ветеранов войны и семей погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.

Ранее мы писали о том, что для военных и ветеранов продолжает действовать государственная программа льготного кредитования "єОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% годовых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВыплатыВетеранЗрение