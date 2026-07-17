Происхождение жизни на Земле под вопросом: новая гипотеза указывает на пришельцев

Новое исследование поставило под вопрос одну из самых распространенных теорий происхождения жизни на Земле. Ученые выдвинули гипотезу, что живые организмы на нашу планету могли внести внеземные цивилизации.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на научное исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Тупик классического абиогенеза

Окаменелости древних микроорганизмов (строматолитов), найденные в австралийском кратоне Пилбара, доказывают, что микробная жизнь уже существовала на планете около 3,5 миллиарда лет назад.

Последующие находки в Канаде отодвигают этот предел до 3,77 миллиарда лет, указывая на то, что первые клетки могли появиться вблизи глубоководных гидротермальных источников.

В своем исследовании под названием "Невероятная вероятность бытия" (The Unreasonable Likelihood of Being) ученый Роберт Эндрес решил проверить этот сценарий с помощью математических моделей.

Результаты оказались противоречивыми:

Быстрый распад компонентов: большинство элементов и сложных молекул, являющихся строительными блоками для живых клеток, в природной среде распадаются крайне быстро.

Нехватка времени: чтобы образовать стабильные микроорганизмы, молекулы должны соединяться путем проб и ошибок с такой скоростью, которая математически не укладывается в период между формированием земной коры и появлением первых известных окаменелостей.

Процесс случайного хаотического перебора химических реакций длился бы гораздо дольше.

Проблема катализаторов: сценарии, при которых цепные реакции запускались особыми природными катализаторами, также показали низкую математическую вероятность и не согласуются с палеонтологической летописью.

Ученый заключает, что классическое представление о самозарождении жизни в первоначальном бульоне является, если не ошибочным, то по крайней мере крайне неполным .

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Альтернативная гипотеза

Поскольку возникновение порядка из хаоса чисто под влиянием известных законов физики выглядит маловероятным, Эндрес призывает коллег не исключать гипотезу направленной панспермии.

Эту концепцию еще в 1970-х годах сформулировали ученые Фрэнсис Крик (один из первооткрывателей структуры ДНК) и Лесли Оргел (автор гипотезы мира РНК).

Ученые предположили, что высокоразвитая инопланетная цивилизация, оказавшаяся на грани исчезновения или руководствовавшаяся научным интересом, могла намеренно разослать беспилотные аппараты с простейшими микроорганизмами для заселения пригодных для жизни планет.

"Хотя идея искусственного терраформирования Земли пришельцами нарушает принцип "бритвы Оккама" (согласно которому не нужно привлекать сложные сущности без надобности), она остается полностью открытой с точки зрения логики", - отмечает исследователь.

"Сегодня человечество самостоятельно обсуждает на страницах научных журналов планы по предстоящему терраформированию Марса или Венеры. Поэтому вполне естественно предположить, что миллиарды лет назад подобные технологии могли быть применены к Земле", - добавляет Эндрес.

Ученый считает, что современные ИИ технологии в будущем смогут помочь ученым реконструировать точные химические и биологические процессы ранней Земли. Это позволит окончательно подтвердить или опровергнуть теорию внеземного происхождения жизни на нашей планете.