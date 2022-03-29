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У Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців

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Вівторок 29 березня 2022 19:26
У Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців Фото: у Маріуполя тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців (t.me/polkazov)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі, після штурму порожнього будинку тяжкі поранення отримав польовий командир кадирівців Руслан Геремєєв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал загону спеціального призначення "Азов".

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тіктоквоїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Немцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", - пише полк.

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