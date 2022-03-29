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У Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію

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Маріуполь, Вівторок 29 березня 2022 19:36
У Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію Окупнати насильно вивозять маріупольців до Росії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі повідомили про ще один випадок насильницького вивезення місцевих мешканців на територію РФ. Зазначається, що окупанти такі дії вчинили проти персоналу і пацієнти міського пологового будинку №2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Повідомляється, що окупанти й далі продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Зокрема, вже понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі.

Наразі відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких насильно вивезли на територію Росії. У громадян України відбирають документи та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії.

"Те, що сьогодні робить Росія - порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окрім того, раніше окупанти насильно депортували персонал та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 місцевих жителів.

Раніше ми повідомляли, що у боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії.

Також ми писали, що в Маріуполі маму вбили на очах у сина, хлопчика викрали і тепер беруть у нього інтерв'ю.

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