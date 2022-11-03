До 80 атак каждый день. Залужный рассказал об увеличении активности РФ на фронте

В четверг, 3 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта - до 80 атак ежедневно", - заявил Залужный. По его словам, благодаря мужеству и мастерству украинских воинов, Украина держит оборону. В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов. "Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", - добавил Залужный.