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До 80 атак щодня. Залужний розповів про збільшення активності РФ на фронті

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Верховним головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня", - заявив Залужний.

За його словами, завдяки мужності та майстерності українських воїнів України тримає оборону. Під час розмови було відзначено проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - додав Залужний.

Раніше ми писали, що Залужний нагадав США про актуальні потреби України. За його словами, для боротьби з російською агресією Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

Також Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі плани дій української армії.

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