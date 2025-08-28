8 способов, как ChatGPT уже обходит Google в поиске и советах

ChatGPT отвечает, а не направляет

С Google все знакомо: вы вводите ключевые слова и переходите по куче релевантных ссылок, надеясь найти нужную информацию. Google лишь перенаправляет на веб-страницы, которые соответствуют вашему запросу. ChatGPT же "переваривает" всю информацию в интернете и дает вам готовый ответ.

Такой подход ближе к тому, как люди делились знаниями на протяжении тысячелетий - от поколения к поколению. Он исключает посредника: вы сразу получаете нужные сведения, не тратя время на бесконечные клики по сайту.

Многие пользователи отмечают: общение с чат-ботом гораздо удобнее, чем перелистывать веб-страницы в поисках полуправильных ответов. А если вы не любите "полоскать мозг" готовыми инструкциями, ChatGPT предлагает новый режим, который вам точно понравится.

ChatGPT отвечает, а не направляет (фото: PCWorld)

ChatGPT не "ранжирует" источники

Когда вы ищете что-то в Google, вы получаете список страниц, отсортированных по релевантности. Алгоритмы Google стараются показать самые важные источники, чтобы вам не пришлось просматривать миллионы результатов.

Но алгоритмы Google далеки от совершенства: маленькие сайты часто опускаются в рейтинге, а менее известные "жемчужины" редко попадают в результаты. Кроме того, Google все чаще обыгрывает сайты с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом, который не несет ценности. В итоге поиск становится менее полезным.

ChatGPT работает иначе: он синтезирует информацию из множества источников и создает единый ответ, не ранжируя конкретные страницы. Такой подход позволяет получать более справедливые, актуальные и персонализированные результаты.

ChatGPT не "ранжирует" свои источники (фото: PCWorld)

ChatGPT можно настроить под себя

При поиске в Google вы ограничены ключевыми словами и ссылками. Если ответ вас не устраивает - придется менять запрос и пробовать снова.

ChatGPT позволяет тюнинговать ответы под свои нужды. Не нравится тон? Попросите быть вежливым, убрать лестные фразы или объяснить проще, чтобы понял даже ребенок. Нужно конкретное решение? Дайте как можно больше контекста - и ответы будут точными и целевыми. Хотите кратко и структурировано? Используйте списки, таблицы или другие форматы.

Поисковик Google не может конкурировать с такой гибкостью и способностью ChatGPT давать именно то, что вам нужно, в удобной форме. Более того, это открывает новые творческие и необычные способы использования чат-бота.

ChatGPT можно настроить под ваши нужды (фото: PCWorld)

ChatGPT понимает контекст

Случалось ли вам искать что-то в Google, а результаты игнорировали ваш запрос или неправильно его интерпретировали? С ChatGPT таких проблем значительно меньше.

Пример: вы ищете добрые семейные фильмы, но часть семьи не говорит по-английски, хотите ограничить время просмотра 90 минутами и показывать только Netflix, Hulu и Disney+. В Google вам придется часами фильтровать списки. С ChatGPT вы получите точный список фильмов с учетом всех условий.

ChatGPT понимает контекст (фото: PCWorld)

ChatGPT отвечает на уточняющие вопросы

С Google, как только вы получили список ссылок по запросу, его полезность практически заканчивается. Трудно углубиться, уточнить или фильтровать результаты в соответствии с тем, что вы действительно искали. Можно повторить поиск с другими ключевыми словами, но контекст при этом теряется.

ChatGPT работает иначе - как полноценный диалог. Вы можете задавать уточняющие вопросы, корректировать ответы и не терять контекст. Даже если начальный запрос был простым, вы всегда можете продолжить разговор, использовать подсказки ChatGPT или ссылаться на предыдущие сообщения, и бот будет "помнить" ход беседы.

ChatGPT может обрабатывать дополнительные вопросы (фото: PCWorld)

ChatGPT убирает хаос интернета

Рекламные баннеры, кликбейт, платные стены, автозапуск видео - все это делает веб-поиск утомительным. С ChatGPT такой проблемы нет. Вам не нужно фильтровать спам, закрывать рекламу или видео - бот компилирует всю информацию и подает ее в удобном формате.

Да, бесплатная версия имеет лимиты на длину чата и иногда напоминает о платной подписке, но это не мешает пользоваться им ежедневно.

ChatGPT отсекает все худшее в Интернете (фото: PCWorld)

ChatGPT - динамичная база данных

Google показывает только уже готовые страницы, написанные в конкретном формате. Статичный список фильмов может быть полезен, но изменить порядок или фильтры нельзя.

ChatGPT же "переваривает" информацию и позволяет получить ответ в нужном вам формате. Например, Google покажет президентов США по дате рождения, сроку полномочий или возрасту на инаугурации.

Такие точные и динамичные запросы - зона, где ChatGPT оставляет Google далеко позади.

ChatGPT - динамичная база данных (фото: PCWorld)

ChatGPT делает работу за вас

Лучше, когда кто-то не просто рассказывает, как сделать что-то, а делает это за вас. Google предлагает инструкции, советы и справочные материалы, а ChatGPT - интерактивный помощник, который может создавать текстовый и визуальный контент под ваши задачи.

Например, нужен обновленный резюме. Google даст ссылки на шаблоны, а ChatGPT создаст персонализированное резюме. Вы просто предоставляете данные и при необходимости корректируете результат.

ChatGPT действительно сделает все за вас (фото: PCWorld)