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Наша разведка выяснит всех причастных: Зеленский об обстрелах Никополя и Авдеевки

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Украина, Среда 12 октября 2022 22:39
Наша разведка выяснит всех причастных: Зеленский об обстрелах Никополя и Авдеевки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская разведка выяснит всех причастных к ракетным обстрелам Никополя (Днепропетровская область) и Авдеевки (Донецкая область), в результате чего погибли семь гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Крайне жесткой остается ситуация во всех районах граничащих с передовой. В ночь на сегодняшний день оккупанты обстреляли Никополь из "Градов" и ствольной артиллерии. Среди раненых ребенок, девочка 2016 года рождения, очень тяжелое ранение", - заявил президент.

Также Зеленский упомянул и о сегодняшних обстрелах центрального рынка в Авдеевке, в результате которого погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

"Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выяснят все детали по этим и другим российским ударам. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию. Мы будем знать все имена и все детали", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача, от командующих до рядовых, выполнявших эти преступные приказы. Также президент добавил, что никто не забудет и о пропагандистах террора, всех, кто оправдывает российский террор и подстрекает агрессию. Все призывающие к убийству и поощряющие издевательства над нашими людьми будут отвечать на уровне с убийцами и палачами.

Напомним, что российские войска с утра 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

Также оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами.

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