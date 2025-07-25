"7% от суммы". Известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа

Так, перед боем-реваншем медиа сообщали, что общий гонорар обоих боксеров составит впечатляющие 203 млн долларов, из которых Усик должен получить 65%, что равно 132 миллионам, а Дюбуа - 71 миллион. Для обоих боксеров эти суммы - рекордные в карьере.

Однако Коппинджер полностью отрицает эти цифры. Он предполагает, что реальный гонорар украинского боксера составил лишь около 7% от указанной суммы, то есть примерно 9 млн долларов.

"Он даже близко не заработал 132 миллиона. Откуда берутся эти цифры? Может, 7% от этой суммы", - написал Коппинджер.

В комментариях к посту Майкла большинство юзеров также сомневаются в том, что Усик получил 132 млн долларов. Но при этом не верят, что звезда бокса такой величины, как украинец, получил всего 9 млн, из которых еще и должен был заплатить налоги и выплатить заработную плату всей команде.

К слову, пока представители Усика никак не прокомментировали ни информацию СМИ, ни слова Коппинджера относительно размера гонорара украинского чемпиона.

Напомним, что 19 июля Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде, вернув себе пояс IBF и второй раз в карьере став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чем повторил достижение Мухаммеда Али.