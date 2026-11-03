В Киеве подешевела аренда просторных квартир: сколько стоит жилье осенью

Осенью 2026 аренда квартир в Киеве преимущественно не дорожает, а в отдельных сегментах дешевеет. Самое заметное снижение зафиксировали для трехкомнатного жилья - за год медианная стоимость аренды упала на 9%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Сколько стоит аренда квартир

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 17 тысяч гривен в месяц. Это столько же, сколько годом ранее. Однако за последние полгода ставка снизилась на 2%, а за месяц - почти на 6%.

Двухкомнатную квартиру предлагают в среднем за 25 тысяч гривен. За год цена увеличилась на 4,2%, однако за последние шесть месяцев снизилась почти на 4%.

Больше всего подешевели трехкомнатные квартиры. Их медианная арендная ставка составляет 38,3 тыс. гривен в месяц - на 9% меньше, чем в прошлом году, и на 7% меньше, чем пол года назад.

Как быстро сдают квартиры

Несмотря на понижение ставок, спрос на аренду в Киеве остается активным. По данным ЛУН, однокомнатная квартира находит арендатора в среднем за пять дней, двухкомнатная - за восемь, а трехкомнатная - за 12 дней.

Через год эти сроки не изменились. В то же время, по сравнению с весной квартиры сдают быстрее: тогда поиск арендаторов занимал соответственно семь, девять и 16 дней.

Руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина объясняет, что на рынок влияют как спрос на жилье из-за занятости в столице, так и риски безопасности, угроза блекаутов и ожидания сложной зимы. Арендаторы также больше учитывают автономность домов, стабильность отопления и водоснабжения и доступность укрытий.