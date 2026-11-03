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В Киеве подешевела аренда просторных квартир: сколько стоит жилье осенью

08:07 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве подешевела аренда просторных квартир: сколько стоит жилье осенью Что происходит на рынке аренды в Киеве (коллаж РБК-Украина)
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Осенью 2026 аренда квартир в Киеве преимущественно не дорожает, а в отдельных сегментах дешевеет. Самое заметное снижение зафиксировали для трехкомнатного жилья - за год медианная стоимость аренды упала на 9%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоит аренда квартир

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 17 тысяч гривен в месяц. Это столько же, сколько годом ранее. Однако за последние полгода ставка снизилась на 2%, а за месяц - почти на 6%.

Двухкомнатную квартиру предлагают в среднем за 25 тысяч гривен. За год цена увеличилась на 4,2%, однако за последние шесть месяцев снизилась почти на 4%.

Больше всего подешевели трехкомнатные квартиры. Их медианная арендная ставка составляет 38,3 тыс. гривен в месяц - на 9% меньше, чем в прошлом году, и на 7% меньше, чем пол года назад.

Как быстро сдают квартиры

Несмотря на понижение ставок, спрос на аренду в Киеве остается активным. По данным ЛУН, однокомнатная квартира находит арендатора в среднем за пять дней, двухкомнатная - за восемь, а трехкомнатная - за 12 дней.

Через год эти сроки не изменились. В то же время, по сравнению с весной квартиры сдают быстрее: тогда поиск арендаторов занимал соответственно семь, девять и 16 дней.

Руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина объясняет, что на рынок влияют как спрос на жилье из-за занятости в столице, так и риски безопасности, угроза блекаутов и ожидания сложной зимы. Арендаторы также больше учитывают автономность домов, стабильность отопления и водоснабжения и доступность укрытий.

Читайте также, что в Киевской области аренда домов за три года выросла на 120% и почти сравнялась по стоимости со столичной. Сейчас дом за городом стоит 99,1 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве - 104 тыс. грн.

Ранее мы писали о том, что в Киеве за год количество объявлений о продаже жилья упало на 4%, в Ивано-Франковске - на 27%. В Одессе же предложений стало больше почти на треть.

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