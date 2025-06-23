Летний лайфхак от Нади Дорофеевой: как стильно носить купальник в городе (фото)

Певица Надя Дорофеева снова задает модные тренды - на этот раз она показала, как интегрировать купальник в повседневный городской образ. Ее лайфхак идеально подойдет для лета 2025, когда хочется выглядеть ярко, но в то же время чувствовать комфорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Какой "лук" выбрала Надя Дорофеева

Основой образа певицы является белый купальник с контрастными надписями черного оттенка. Он имеет глубокий вырез, открывая плечи и зону декольте, что придает луку смелости и дерзости.

Дополнить стильный аутфит Дорофеева решила широкими джинсами из светлого денима. Они имеют завышенную талию и завязки вместо обычных пуговиц или молнии, что придает небрежности и современности.

Сверху на купальник артистка накинула вязаный кардиган ярко-малинового оттенка. Он добавляет яркий оттенок и создает контраст.

Завершить стильный образ Надя Дорофеева решила кроссовками на массивной подошве.

Надя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стиль

Этот образ является ярким примером "модного кэжуала" (fashion casual) с элементами street style (уличного стиля) и Y2K (стиля 2000-х годов).

Street Style: образ сочетает повседневные элементы (джинсы, кардиган) со смелыми модными решениями (купальник как верх, объемные силуэты). Это типично для уличного стиля, где уют сочетается с оригинальностью и выражением личности.

Элементы 2000-х: широкие джинсы с низкой посадкой и использование купальника в качестве верха являются характерными чертами моды начала 2000-х годов, которая сейчас снова на пике популярности.

Экспериментальный: использование купальника вне пляжа, сочетание объемного верха и низа, яркий цвет кардигана указывают на смелость и готовность к модным экспериментам.

Надя Дорофеева показала стильный прием на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Откуда появился тренд носить купальник в повседневной жизни

Спорт и боди в 80-х

Еще в 1980-х годах активно носили боди как часть повседневной или спортивной одежды - на аэробике, в клубах или даже с джинсами. Купальники выглядели похоже: с открытыми плечами, высоким вырезом в районе бедер, плотной посадкой. Позже мода на боди вернулась - и купальник стал летним аналогом.

Instagram-культура

С развитием соцсетей купальник больше не является исключительно пляжной вещью. Блогеры начали демонстрировать купальники в образах с рубашками, юбками, денимом как часть курортного гардероба. Такая универсальность выглядела эстетично и одновременно практично.

Современная интерпретация - купальник как топ

Сейчас купальник - это не просто вещь для отдыха, а полноценная альтернатива кроп-топу. Особенно актуально для жаркого города или отпуска, когда вещи должны быть легкими, быстро адаптироваться к условиям и смотреться стильно.