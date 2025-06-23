ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Летний лайфхак от Нади Дорофеевой: как стильно носить купальник в городе (фото)

Понедельник 23 июня 2025 20:29
UA EN RU
Летний лайфхак от Нади Дорофеевой: как стильно носить купальник в городе (фото) Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Певица Надя Дорофеева снова задает модные тренды - на этот раз она показала, как интегрировать купальник в повседневный городской образ. Ее лайфхак идеально подойдет для лета 2025, когда хочется выглядеть ярко, но в то же время чувствовать комфорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Какой "лук" выбрала Надя Дорофеева

Основой образа певицы является белый купальник с контрастными надписями черного оттенка. Он имеет глубокий вырез, открывая плечи и зону декольте, что придает луку смелости и дерзости.

Дополнить стильный аутфит Дорофеева решила широкими джинсами из светлого денима. Они имеют завышенную талию и завязки вместо обычных пуговиц или молнии, что придает небрежности и современности.

Сверху на купальник артистка накинула вязаный кардиган ярко-малинового оттенка. Он добавляет яркий оттенок и создает контраст.

Завершить стильный образ Надя Дорофеева решила кроссовками на массивной подошве.

Летний лайфхак от Нади Дорофеевой: как стильно носить купальник в городе (фото)

Надя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стиль

Этот образ является ярким примером "модного кэжуала" (fashion casual) с элементами street style (уличного стиля) и Y2K (стиля 2000-х годов).

Street Style: образ сочетает повседневные элементы (джинсы, кардиган) со смелыми модными решениями (купальник как верх, объемные силуэты). Это типично для уличного стиля, где уют сочетается с оригинальностью и выражением личности.

Элементы 2000-х: широкие джинсы с низкой посадкой и использование купальника в качестве верха являются характерными чертами моды начала 2000-х годов, которая сейчас снова на пике популярности.

Экспериментальный: использование купальника вне пляжа, сочетание объемного верха и низа, яркий цвет кардигана указывают на смелость и готовность к модным экспериментам.

Летний лайфхак от Нади Дорофеевой: как стильно носить купальник в городе (фото)

Надя Дорофеева показала стильный прием на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Откуда появился тренд носить купальник в повседневной жизни

Спорт и боди в 80-х

Еще в 1980-х годах активно носили боди как часть повседневной или спортивной одежды - на аэробике, в клубах или даже с джинсами. Купальники выглядели похоже: с открытыми плечами, высоким вырезом в районе бедер, плотной посадкой. Позже мода на боди вернулась - и купальник стал летним аналогом.

Instagram-культура

С развитием соцсетей купальник больше не является исключительно пляжной вещью. Блогеры начали демонстрировать купальники в образах с рубашками, юбками, денимом как часть курортного гардероба. Такая универсальность выглядела эстетично и одновременно практично.

Современная интерпретация - купальник как топ

Сейчас купальник - это не просто вещь для отдыха, а полноценная альтернатива кроп-топу. Особенно актуально для жаркого города или отпуска, когда вещи должны быть легкими, быстро адаптироваться к условиям и смотреться стильно.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины