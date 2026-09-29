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Интереснее Apple Music: для iPhone Duo создали ностальгическое приложение

10:16 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Интереснее Apple Music: для iPhone Duo создали ностальгическое приложение Для iPhone Duo разработали уникальное приложение (фото: Vidit Bhargava)
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iPhone Duo еще не поступил в продажу, а для него уже создали вирусное приложение. Duo-Man превращает два экрана складывающегося смартфона в имитацию классического кассетного плеера Walkman.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

По словам разработчиков, новое приложение максимально эффективно использует конструктивные особенности гибкого смартфона: внутренний складывающийся экран на 7,6 дюйма и внешний дисплей на 5,4 дюйма.

Процесс выбора музыки полностью воспроизводит механику прошлых лет: пользователь включает устройство, чтобы выбрать треки и "вставить" виртуальную кассету, затем закрывает корпус и начинает прослушивание на внешнем экране.

Реалистичный звук и ностальгические детали

Для достижения максимальной подлинности разработчик использовал аудиозаписи из реального плеера Walkman, до сих пор хранящегося в его личной коллекции.

Благодаря этому устройству воспроизводят настоящие щелчки физических кнопок и фоновый статический шум магнитной ленты.

Среди основных возможностей и особенностей приложения:

  • поддержка сервиса Apple Music и локальных аудиофайлов с перспективой интеграции Spotify;
  • интерактивная функция перемотки кассетного шлейфа с помощью стилуса Apple Pencil;
  • реалистичная имитация ускоренного мотания и остановки ленты;
  • запись оригинальных звуковых эффектов переключения из реального кассетного устройства.

Путь от хакатона до полноценного релиза

Первоначально разработчик создал проект Duo-Man для хакатона Bitrig, где занял 2-е место. Однако после публикации демонстрационного видео в X сообщение быстро собрало более 1 800 000 просмотров и почти 10 000 предпочтений.

Столь высокий интерес со стороны сообщества побудил автора превратить экспериментальный хакатон-проект в полноценную программу, которая появится в магазине App Store после официального старта продаж iPhone Duo.

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