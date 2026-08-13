5G превратили в радар для дронов: Lockheed Martin испытала новую систему

Как 5G превращается в сенсор для обнаружения дронов?

Технология NetSense анализирует радиочастотные искажения, возникающие вокруг сотовых сетей во время движения беспилотника, и обеспечивает непрерывное сопровождение цели вдоль траектории полета.

Во время демонстрации в Майами система зафиксировала дрон, известила операторов о его появлении и удерживала контроль над перемещением апарата.

Для реализации проекта объединили несколько коммерческих технологий. Verizon предоставила спектр сети 5G. ODC поставила программное обеспечение сети радиодоступа (AI-native RAN).

В свою очередь, NVIDIA использовала платформу AI Aerial для анализа радиочастотных сигналов в режиме реального времени.

Наконец Keysight Technologies предоставила технологию радиочастотного моделирования, а Lockheed Martin обеспечила обработку данных для идентификации и сопровождения БПЛА.

Какие выводы сделаны?

Система не требует внесения изменений в действующие вузы связи или установки дополнительных датчиков.

Благодаря открытой архитектуре, разработка легко интегрируется с новыми технологиями и будущими сетями 6G.

Защита критической инфраструктуры и сроки запуска

NetSense предлагает альтернативу традиционным комплексам противодействия БПЛА, требующим развертывания отдельного дорогостоящего оборудования.

Использование городской сети связи позволит быстро масштабировать защиту беспилотного пространства над густонаселенными районами. Также технология станет дополнительным барьером безопасности аэропортов, электростанций, стадионов, больниц и правительственных объектов.

Пилотные развертывания системы запланированы на вторую половину 2026 и начало 2027 года. Полноценный коммерческий запуск широкого круга заказчиков ожидается в течение 2027 года.

По словам разработчиков, основными клиентами станут операторы критической инфраструктуры и отвечающие за безопасность низковысотного пространства США органы.