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Кто ответит за лудоманию в ВСУ: журналисты раскрыли схемы нелегальных казино

13:12 02.11.2026 Пн
6 мин
aimg Юлия Бойко
Кто ответит за лудоманию в ВСУ: журналисты раскрыли схемы нелегальных казино Игорный бизнес в Украине имеет проблемы с контролем (фото:GettyImages)
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Украинские онлайн-казино получили 55,6 млрд гривен дохода только за 2024 год. В то же время нелегальные операторы используют сотни банковских счетов, а среди владельцев игорных компаний на Кюрасао больше украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование YouTube-проекта "3на4", авторы которого исследовали работу игорного бизнеса, деятельность государственных регуляторов и возможные связи казино с правоохранительными органами.

Как зарабатывают онлайн-казино

После запрета игорного бизнеса в 2009 году этот рынок на 11 лет ушел в тень. В 2020 году азартные игры снова легализовали, а для контроля за отраслью создали Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Впоследствии ее ликвидировали на фоне коррупционных скандалов, а вместо нее появился новый регулятор - агентство PlayCity.

По данным финансовой отчетности, которые приводит автор расследования, доходы онлайн-казино составили 55,5 млрд гривен в 2023 году и 55,6 млрд гривен в 2024-м.

Особое внимание журналисты уделили нелегальным операторам. Для проведения платежей такие сети используют подставные лица - так называемые дропы, криптовалюты и многочисленные банковские счета. Рекламу нелегальных площадок распространяют, в частности через Telegram.

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Масштабы отдельных сетей иллюстрируют результаты правоохранительных операций, упоминаемые в расследовании.

"Один оператор этой сети с одного телефона управлял 450 банковскими счетами. Во время обысков изъяли около 5 000 сим-карт, 450 счетов, один телефон", – рассказывает автор.

В то же время, по оценке журналиста, предусмотренные законом штрафы за организацию нелегального игорного бизнеса могут быть несоразмерны с доходами таких операторов.

"Максимальный штраф за нелегальное казино - 850 тыс. грн. Киевская сеть братьев бывших милицейских зарабатывала около 500 тыс. грн в сутки. То есть самый возможный штраф - это менее двух суток их выручки", - отмечает расследователь.

Украинские владельцы игорных компаний на Кюрасао

Еще одно направление расследования - международные структуры, через которые работают операторы онлайн-казино.

Анализ утечки данных с острова Кюрасао, по словам автора, выявил значительное присутствие украинцев среди владельцев игровых компаний.

"Остров, где среди владельцев казино граждане одной страны (Украина, - ред.) занимают первое место в мире. 124 компании", - говорит журналист.

По его утверждению, часть операторов продолжает работать через международные структуры и использовать домены, несмотря на ограничения в Украине.

Коррупционные дела вокруг КРАИЛ и связи с правоохранителями

В расследовании также упоминаются уголовные производства по прежнему руководству КРАИЛ.

"Сегодня бывший глава КРАИЛ обвиняется в содействии деятельности онлайн-казино, связанной с государством-агрессором. Другой член той же комиссии обвиняется по делу о 90 тыс. долларов за содействие с разрешениями и лицензиями", - напоминают авторы.

Как отмечается в материале, по данным НАБУ, по делу о 90 тыс. долларов речь шла о неправомерной выгоде при содействии в получении разрешений и лицензий на игорную деятельность. Обвинительный акт в отношении фигуранта направили в суд.

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Журналисты также обращают внимание на возможные связи нелегальных игровых сетей с представителями правоохранительных органов, которые по версии того же обвинения систематически получали деньги за то, что не замечали, как работает казино.

Какую роль в игровой политике играет Минцифры

Отдельный блок расследования касается государственной политики в сфере азартных игр и распределения ответственности между чиновниками.

Автор обращает внимание на постановление Кабинета Министров №924 от 19 августа 2022 года. Им в список вопросов, за которые отвечал один из вице-премьер-министров, добавили организацию и проведение азартных игр и выпуск и проведение лотерей.

"И в том же перечне эта должность названа вместе с фамилией. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров", - отметил автор.

В 2025 году, по словам расследователя, через ряд правительственных решений сферу азартных игр передали в Министерство цифровой трансформации, а новый регулятор PlayCity начал работать в системе управления, связанной с этим ведомством.

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В то же время в июне 2025 года Минцифры публично заявило, что министр Михаил Федоров не отвечал за эту сферу, а постановление №924 определяло лишь порядок согласования позиции.

Расследователь не согласен с такой трактовкой документа и считает, что его формулировки свидетельствуют о более широком объеме ответственности.

"Текст постановления, конечно, я нашел. И он говорит совсем другое. Организация азартных игр внесена в перечень вопросов конкретного вице-премьера, названного по фамилии. Заявление министерства не соответствует тексту документа", - отмечает автор.

Еще один вопрос, который поднимают журналисты, - назначение руководителя нового регулятора. Правительство назначило главой PlayCity Геннадия Новикова без конкурсного отбора. До этого он был членом КРАИЛ, которую впоследствии ликвидировали из-за проблем в работе.

Механизмы онлайн-казино

Значительная часть расследования посвящена механизмам формирования игровой зависимости. Автор объясняет, как быстрые игровые циклы, психологические приемы и манипуляции ощущением выигрыша влияют на поведение человека.

Особое внимание журналисты уделяют военным, которые из-за постоянного стресса и психологической нагрузки могут быть более уязвимыми к развитию зависимости. Следствием становятся потеря денежного довольствия, долги и ухудшение финансового положения.

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"Когда ты нажимаешь эту кнопку, решение уже принимаешь не ты", - объясняет автор.

Он также отмечает, что самая математическая модель азартных игр предполагает преимущество казино над игроком.

"Казино всегда выигрывает - это не пословица и не шутка. Это буквально математически определено", - отмечает расследователь.

По мнению автора, проблема заключается не только в поведении отдельных игроков, но и в системе, позволяющей игорному бизнесу зарабатывать на зависимости людей.

"По ту сторону кнопки всегда кто-то есть, кто-то написал математику, кто-то разрешил, кто-то получит процент. И никто из них не сидит в 3 ночи в блиндаже", - заключает он.

Сколько украинцев имеют игровую зависимость

По данным реестра лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, в течение 2024 года в Украине зарегистрировали более 11,5 тысяч человек с лудоманией. Это примерно в три раза больше, чем в 2023 году, когда таких человек было 3,7 тысячи.

По состоянию на начало марта 2025 в реестре находились 12 807 украинцев, а в конце апреля их количество выросло до 14 979.

Подавляющее большинство - 99% - попало в реестр по собственному заявлению о самоограничении. Еще около 1% внесли по решению КРАИЛ на основании обращений родственников. Случаи внесения в реестр по решению суда в данной статистике отсутствуют.

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В то же время, эти данные не отражают реального количества людей с игровой зависимостью в Украине. В частности, они не охватывают всех, кто играет в онлайн-казино, но не обращался за самоограничением.

Отметим, в настоящее время в Украине предусмотрена возможность ограничить себе доступ к азартным играм на срок от шести месяцев до трех лет. После завершения этого периода ограничение прекращает действовать.

Ранее психолог в комментарии РБК-Украина рассказал, почему лудомания становится проклятием для многих людей, как понять, что ваш близкий человек зависим и можно ли вылечить от этого.

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