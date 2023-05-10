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Заканчиваются солдаты? Путин приказал призвать запасников на военные сборы

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Среда 10 мая 2023 17:24
Заканчиваются солдаты? Путин приказал призвать запасников на военные сборы Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - сказано в указе.

При этом, как отмечают российские пропагандистские СМИ, такой указ является ежегодным. Примечательно, что в прошлом году Путин подписал его 18 февраля - за шесть дней до полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что россияне начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.

Также мы писали, что, по данным британской разведки, россияне хотят отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию.

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Владимир Путин Война России против Украины Мобилизация в России
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