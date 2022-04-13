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Понад 500 тисяч українців примусово депортовані в Росію, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч громадян України. Їх депортують у віддалені регіони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до парламенту Естонії.

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це - як третина всіх ваших громадян", - заявив Зеленський.

За словами президента, у Росії в українців забирають документи, мобільні телефони та особисті речі. Трапляються випадки, коли батьків розлучають з дітьми. Їх планують передати на незаконне всиновлення у російські родини.

Нагадаємо, за даними омбудсмена з прав людини, з Маріуполя з початку війни депортували близько 33 тисячі мирних жителів.

Крім того, окупанти примусово вивезли всіх медиків, щоб залишити блокадне місто без медичної допомоги.

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