Понад 500 тисяч українців примусово депортовані в Росію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч громадян України. Їх депортують у віддалені регіони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до парламенту Естонії.

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це - як третина всіх ваших громадян", - заявив Зеленський.

За словами президента, у Росії в українців забирають документи, мобільні телефони та особисті речі. Трапляються випадки, коли батьків розлучають з дітьми. Їх планують передати на незаконне всиновлення у російські родини.