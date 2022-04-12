Всі лікарні Маріуполя разом з лікарями депортовані окупантами, - радник мера

У Маріуполі найбільшою проблемою в гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги. Оскільки російські окупанти депортували всі лікарні міста разом з лікарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Всі лікарні з міста депортовані разом з лікарями, крім однієї, яка була захоплена і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - повідомив він.

Андрющенко додав, що росіяни розвозять в місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.

"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою", - підкреслив він.

Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.