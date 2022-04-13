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Более 500 тысяч украинцев принудительно депортированы в Россию, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно вывезли в Россию более 500 тысяч граждан Украины. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Эстонии.

"На сегодня уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты взяли целью вывезти весь Таллин. Целый город. Это - как треть всех ваших граждан", - заявил Зеленский.

По словам президента, в России у украинцев забирают документы, мобильные телефоны и личные вещи. Бывают случаи, когда родителей разлучают с детьми. Их планируют передать на незаконное усыновление в российские семьи.

Напомним, по данным омбудсмена по правам человека, из Мариуполя с начала войны депортировали около 33 тысяч мирных жителей.

Кроме того, оккупанты принудительно вывезли всех медиков, чтобы оставить блокадный город без медицинской помощи.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныРоссийская Федерация