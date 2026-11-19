С 2025 года украинские университеты и колледжи отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет. Они фактически не посещали занятия и не выполняли учебный план.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко в интервью "Суспільному".
По словам министра, количество мужчин старше 25 лет, которые поступали в учебные заведения, начало резко расти с 2022 года.
Пик пришелся на 2024 год. Тогда в университеты, колледжи и другие учебные заведения поступили более 100 тысяч мужчин этой возрастной категории.
Впоследствии МОН совместно с Государственной службой качества образования приступил к проверке. Они обнаружили формально обучавшихся студентов, но фактически не посещавших занятий.
За невыполнение учебного плана с 2025 года отчислили около 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет.
В настоящее время в большинстве университетов доля студентов этой возрастной категории составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях она достигала 90%.
Бутенко подчеркнул, что образование должно быть местом получения знаний, а не способом получить отсрочку от мобилизации.
"Мне обидно, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться", - отметил министр.
Бутенко объяснил, что законодатели могут изменить правила мобилизации и отменить право на отсрочку для мужчин, получающих образование. Однако такие изменения будут касаться прав граждан и потребовать внесения поправок в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
По словам министра, этот вопрос обсуждается в Минобороны и других ведомствах. В то же время МОН не имеет полномочий самостоятельно изменять правила предоставления отсрочки.
Бутенко также напомнил, что университеты имеют автономию, а вместе с ней - ответственность за свои решения и ценностные ориентиры.
Читайте также о том, что в январе 2027-го Государственная служба качества образования планирует провести проверки в украинских университетах через обучение студентов в возрасте от 25 лет. Причиной тому стал резкий рост количества таких соискателей образования во время полномасштабной войны.
Ранее мы писали о том, что министр образования Андрей Бутенко заявил, что в Украине усилят контроль за студентами от 25 лет, чтобы выявлять случаи поступления ради получения отсрочки.