Коли кількість студентів зросла

За словами міністра, кількість чоловіків віком понад 25 років, які вступали до закладів освіти, почала різко зростати з 2022 року.

Пік припав на 2024 рік. Тоді до університетів, коледжів та інших закладів освіти вступили понад 100 тисяч чоловіків цієї вікової категорії.

Згодом МОН спільно з Державною службою якості освіти розпочало перевірки. Вони виявили студентів, які формально навчалися, але фактично не відвідували занять.

Скільки студентів відрахували

За невиконання навчального плану з 2025 року відрахували близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років.

Зараз в більшості університетів частка студентів цієї вікової категорії становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти вона сягала 90%.

Бутенко наголосив, що освіта має бути місцем здобуття знань, а не способом отримати відстрочку від мобілізації.

"Мені прикро, що освіта стала місцем, куди люди йдуть не за знаннями, а щоб заховатися", - зазначив міністр.

Чи можуть змінити правила відстрочки

Бутенко пояснив, що законодавці можуть змінити правила мобілізації та скасувати право на відстрочку для чоловіків, які здобувають освіту. Однак такі зміни стосуватимуться прав громадян і потребуватимуть внесення поправок до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За словами міністра, це питання обговорюють у Міноборони та інших відомствах. Водночас МОН не має повноважень самостійно змінювати правила надання відстрочки.

Бутенко також нагадав, що університети мають автономію, а разом із нею - відповідальність за свої рішення та ціннісні орієнтири.