5 вещей, которые сделают ваши зубы желтыми: избегайте их

Слишком часто пользоваться ополаскивателем

Стоматолог и доктор наук Гарольд Кац рассказал, что слюна содержит комбинацию минералов, ферментов и кислородных соединений, которые поддерживают нейтральный баланс pH во рту, уменьшая кислоту, которая может стирать эмаль. Слюна также регулярно омывает зубы, чтобы уничтожить бактерии и предотвратить появление пятен на эмали.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Oral Science, показало, что у людей, которые использовали ополаскиватель для рта в течение 12 недель, наблюдалась большая потеря эмали и изменение цвета зубов.

Поэтому, если вы часто ополаскиваете рот, чтобы поддерживать свежесть дыхания, то стоит рассмотреть другие способы.

Потребляете много кислых фруктов, овощей и напитков

К некоторым худшим продуктам для зубов относятся цитрусовые и соки, помидоры, ананасы, уксус, газированные напитки, некоторые спортивные напитки и определенные заправки для салатов на основе уксуса.

Исследование в BMC Oral Health подтвердило, что кислые напитки оказывают эрозионное действие на зубы.

Это не означает, что нужно полностью исключить все эти продукты. Но хорошей идеей будет выпить немного воды после того, как их съедите или выпьете.

Кофе

Употребление двух-трех кофе ежедневно позволяет эмали зубов постоянно контактировать с красителем. Поскольку эмаль пористая, эти пятна могут оседать и вызывать пожелтение, если их регулярно не промывать и не чистить щеткой.

Беспокойство вызывает не количество кофе, а то, как его пить. Быстрое употребление кофе или даже через соломинку может уменьшить время, в течение которого красители задерживаются во рту.

Исследование, опубликованное в Итальянском журнале пищевой науки, предупреждает, что также следует быть осторожными с черным чаем, поскольку он может иметь такой же эффект пятен.

Курение

Химические вещества в сигаретах имеют пятнистое влияние на зубы, поскольку они цепляются к эмали.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, курение также связывают с рядом других проблем со здоровьем полости рта, таких как заболевания десен, кариес и кровоточивость.

Интенсивная чистка зубов

Хотя регулярная чистка зубов полезна, но большее давление и скорость могут иметь противоположный эффект. Это может быть особенно актуально, если ваша зубная паста содержит абразивные вещества.