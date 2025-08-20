Топ-5 продуктов, которые запрещено хранить в дверце холодильника: они быстро испортятся

Молоко

Дверцы часто открывают, поэтому воздух там быстро нагревается. Молоко при температуре выше 4 °C начинает быстрее портиться из-за активности бактерий.

Сметана и йогурт тоже быстрее портятся при колебаниях температуры.

Самое безопасное место - средние или нижние полки холодильника.

Яйца

Хотя некоторые холодильники имеют специальную полку для яиц на дверце, но расположена она не в том месте, где нужно поддерживать надлежащую температуру для хранения яиц.

Когда дверца часто открывается, на скорлупе может появляться конденсат. Влага создает благоприятную среду для бактерий, которые могут проникнуть через поры скорлупы

Яйца лучше всего хранить на внутренней полке, где температура более стабильна. Их также следует хранить в оригинальной упаковке.

Мясо и птица

Мясо очень чувствительно к колебаниям температуры, и это может способствовать быстрому росту бактерий. Если мясо находится в неплотной упаковке, соки могут капать на другие продукты, что повышает риск бактериального заражения.

Лучшее место для сырого мяса и птицы - нижняя полка холодильника. Температура должна быть около 0-4 °C.

Фрукты и овощи

Когда вы открываете холодильник, температура на дверце меняется быстрее, чем внутри основного отсека. Из-за этого овощи и фрукты быстрее портятся. Особенно те, которые требуют стабильно низкой температуры, как ягоды, зелень, яблоки, морковь.

Некоторые продукты могут потерять воду или текстуру. Например, салат или огурцы могут быстро завянуть.

Для овощей и фруктов часто предусмотрены контейнеры (ящики) в нижней части холодильника. Там поддерживается оптимальная температура и влажность.

Бананы, помидоры и картофель вообще лучше держать при комнатной температуре, а не в холодильнике.

Сыр

Сыр чувствителен к температуре - особенно твердые и полутвердые сорта. Частые колебания температуры могут привести к более быстрой порче или изменению текстуры.

Оптимальное место - середина или нижняя полка холодильника, где температура более стабильна, обычно от +2°C до +6°C.

Что можно хранить на дверце холодильника

Соусы

Дверца холодильника - идеальное место для хранения соусов. Эти продукты имеют более долгий срок годности, поэтому они могут выдерживать колебания температуры на дверце.

Заправки для салатов

Заправки на основе майонеза, сметаны, йогурта или других скоропортящихся продуктов могут портиться быстрее, если стоят на дверце.

Тогда как заправки на основе оливкового масла, уксуса, соевого соуса обычно более устойчивы и хранить их на дверце безопасно. Герметичная тара - обязательна, чтобы не попадали запахи и не менялся вкус.

Если заправка домашняя и содержит свежие продукты (например, чеснок, зелень, яйца), лучше хранить ее в основной камере холодильника.

Безалкогольные напитки

Газированные напитки и соки хранить можно на дверце, но лучше, чтобы они были плотно закрыты, чтобы не терялся газ.

Вода также абсолютно безопасна для хранения на дверце.

Важно то, что большие бутылки могут трудно держаться на дверце холодильника и дополнительно нагружать петли.