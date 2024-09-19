Как правильно расставить продукты в холодильнике, чтобы они долго не портились

В холодильнике конкретные полки предназначены для конкретных продуктов. И если класть пищу куда-нибудь - это может привести не только к испорченной еде, но и даже к поломке бытовой техники.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как найти правильное место в холодильнике для разных видов еды.

Где какие продукты хранить в холодильнике

Современные холодильники - сложные устройства: чтобы разные продукты хранились долго, нужно знать, какая температура должна быть в камере холодильника и морозильника, в какой зоне лучше хранить молоко, фрукты, свежее мясо и пирожные.

На верхних и средних полках лучше всего хранить:

сливочное масло,

колбасные изделия,

кондитерские изделия,

готовую еду.

Овощи и фрукты в холоде быстро теряют вкус, поэтому производители часто предусматривают специальные отсеки с температурой около 8 °C. Если такого отсека нет, кладите их повыше.

Кстати, помидоры, огурцы и зелень вообще лучше не класть в холодильник, чтобы они не стали "пластиковыми" по вкусу. А вот яблоки, груши, сливы, капуста отлично чувствуют себя при температуре 8 °C.

Температура на нижних полках и в "зоне свежести"

На нижних полках температура около +2 °C - это самая холодная зона холодильника. Здесь лучше хранить свежее мясо, рыбу и молочные продукты.

Во многих холодильниках есть "зона свежести" - выдвижной ящик с температурой около 0-1°C. Если такое отделение есть, там можно хранить мясо, рыбу, сыры.

В некоторых моделях можно самостоятельно регулировать температуру в "зоне свежести" от -3 до +3 °C.

Что хранить на дверце

На дверце температура может достигать 10 °C, поэтому молоко и яйца лучше хранить в другом отсеке, например, на средних или нижних полках. На дверце лучше оставлять соусы, майонез, лимоны, напитки, плавленые сыры.

А вы знали, что яйца лучше не хранить на дверце холодильника? (фото: Freepik.com)

Какая температура должна быть в морозильнике

Если морозильник полностью заполнен замороженными продуктами, лучше поставить очень низкую температуру (от -20 до -25 °C), чтобы хватило холода для всех продуктов.

Морозильник частично пуст? Достаточно будет -16 или -18 °C. Важно не перегружать морозильное отделение, чтобы было место для циркуляции холодного воздуха и не оставлять его совсем пустым: заполняйте хотя бы наполовину.

Как понять, что температура в холодильнике выставлена неправильно

Если молоко скисло раньше указанного срока, продукты на ощупь слишком теплые или ледяные, положите на верхнюю полку обычный спиртовой термометр на 20 минут.

Запишите результат и измерьте температуру на других полках. Если показатели термометра не соответствуют ожиданиям, измените настройки температуры. Если ситуация не меняется - пора вызвать мастера.