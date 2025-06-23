Влияние алкоголя на ваше здоровье, о котором никто не говорит

Алкоголь прочно укоренился в повседневной жизни многих украинцев, став частью встреч, празднований и даже способом снятия стресса. Однако, несмотря на его широкую доступность и социальную приемлемость, употребление алкоголя несет в себе значительные риски для здоровья и безопасности.

Какая доза алкоголя считается безопасной и какие последствия от его употребления, объясняет РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Сколько алкоголя употребляют украинцы?

Недавний социологический опрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проведенный среди взрослого населения Украины (18+ лет) с 24 ноября по 8 декабря 2023 года, раскрывает тревожную картину употребления алкоголя в стране и его потенциальные последствия.

Результаты опроса ВОЗ свидетельствуют о высоком уровне потребления алкоголя в Украине. Оказалось, что 77,4% респондентов употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев. Этот показатель немного выше среди мужчин (80,1%) по сравнению с женщинами (75,2%).

Алкоголь особенно распространен среди младших возрастных групп: 86,3% среди 18-29-летних, 80,6% среди 30-44-летних, 80,7% среди 45-59-летних, тогда как среди людей 60+ лет этот показатель снижается до 66,5%. Это показывает, что значительная часть молодого и активного населения страны регулярно употребляет алкоголь.

Влияние полномасштабной войны внесло свои коррективы. Приятно отметить, что 21,5% тех, кто когда-то употреблял алкоголь, сообщили об уменьшении его потребления, а 6,8% вообще прекратили пить. Однако, есть и негативные тенденции: 5,5% респондентов начали пить больше, а 2,9% вернулись к потреблению алкоголя после периода воздержания.

Статистика также освещает проблему чрезмерного потребления. Почти половина (49,2%) нынешних потребителей алкоголя, в частности 64% мужчин и 36% женщин, сообщили о случаях пьянства, то есть эпизодического употребления 60 граммов или более чистого спирта для мужчин и 40 граммов или более для женщин за один раз. Тревожным является тот факт, что 15% активных потребителей алкоголя испытывали его вредное влияние, в частности на здоровье (9,5%) или благосостояние (6,2%).

Смертельные последствия алкоголя

Алкоголь является одной из основных причин смертности в мире, которую можно предотвратить. Длительное употребление значительно повышает риск развития определенных видов рака, включая рак толстой кишки, печени, пищевода, полости рта и молочной железы. Кроме того, алкоголь ослабляет иммунную систему, затрудняя борьбу организма с инфекциями.

Кроме онкологии, основными причинами смерти, связанных с алкоголем, являются заболевания печени, включая цирроз и рак, а также заболевания сердца, нарушения сердечного ритма, гипертония и инсульт. Люди, злоупотребляющие алкоголем, чаще обращаются в отделения неотложной медицинской помощи из-за алкогольного опьянения.

На дорогах страны алкоголь также оставляет свой трагический след. По данным Опендатабот, в 2024 году из-за управления авто нетрезвыми водителями случилась тысяча ДТП с погибшими и/или травмированными. Каждое 25-е ДТП с погибшими и/или травмированными происходит именно из-за управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Риски для печени

Чрезмерное употребление алкоголя способствует возникновению трех основных типов заболеваний печени.

Почти у всех людей, злоупотребляющих алкоголем, развивается жировая дистрофия печени, которая является наиболее ранней стадией. Большинство людей с этим заболеванием не имеют симптомов, хотя могут испытывать увеличение печени или легкий дискомфорт в верхней правой части живота. Это заболевание можно предотвратить, и оно является обратимым, если прекратить употреблять алкоголь на ранних стадиях.

Примерно у трети людей, которые много пьют, развивается алкогольный гепатит, при котором печень воспаляется и отекает, а клетки печени разрушаются. Этот гепатит может быть от легкой до тяжелой степени.

Пациенты могут иметь желтуху, лихорадку, тошноту, рвоту и боль в животе. Легкая форма может длиться годами и приводить к еще большему повреждению печени, если человек не прекратит пить. Тяжелая форма алкогольного гепатита возникает внезапно, обычно после эпизода пьянства, и является опасной для жизни. Единственный способ предотвратить ухудшение течения и увеличить продолжительность жизни - это полный отказ от алкоголя.

У 10-20% людей, злоупотребляющих алкоголем, возникает цирроз печени. Это серьезное заболевание обычно развивается после 10 и более лет употребления алкоголя. Поскольку рубцовая ткань накапливается и заменяет большинство клеток печени, этот процесс является необратимым. Хотя пациенты с ранними стадиями цирроза могут не иметь никаких симптомов, это состояние имеет тенденцию прогрессировать и значительно повреждать печень еще до того, как его обнаружат.

Со временем у людей ухудшаются такие симптомы, как усталость, слабость, истощение мышц, повышение давления в печени, накопление жидкости в животе и ногах, кровотечения из вен пищевода, увеличение селезенки, спутанность сознания, снижение концентрации внимания и изменения в поведении. Цирроз может привести к смертельной печеночной недостаточности или раку печени. На этом этапе некоторым пациентам может помочь трансплантация печени, но самым важным является полное воздержание от алкоголя.

Есть ли безопасный уровень употребления алкоголя?

Негативное влияние алкоголя зависит от возраста, пола, генетического фона и других медицинских проблем. Интересно, что у женщин заболевания печени развиваются быстрее, чем у мужчин, даже если они употребляют одинаковое количество алкоголя в течение одинакового периода времени.

Важно помнить, что пиво и вино не безопаснее крепких напитков, ведь все они содержат спирт. Один стандартный напиток, содержащий одинаковое количество спирта, эквивалентен 340 мл пива, 150 мл вина или 50 мл крепких алкогольных напитков.

Для пациентов без заболеваний печени выделяют следующие уровни употребления. Умеренное употребление алкоголя - это до двух напитков в день для мужчин и один в день для женщин. Употребление напитков с высокой степенью риска - это три или более напитков в день для мужчин и два или более напитков для женщин.

Злоупотреблением, или опасным употреблением, считается потребление пяти или более напитков в течение двух часов для мужчин или не менее четырех напитков для женщин.