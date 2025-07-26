Что означают крошечные пятнышки на яблоках: ответ очень неожиданный

Приходилось ли вам когда-нибудь внимательнее разглядывать кожуру яблока и замечать, что ее поверхность покрыта тысячами крошечных коричневых, а иногда и белых точек?

Что это означает на поверхности фрукта, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFLScience.

Что означают крапинки на яблоках?

Нет, это не означает, что яблоко слишком долго лежало на солнце, или что оно подхватило какую-то болезнь, вызывающую трипофобию. Эти крошечные пятнышки на самом деле играют решающую роль в развитии растения.

Эти небольшие, губчатые поры находятся на внешней кожуре (эпидермисе) многих органов растений, включая фрукты, стебли и даже деревянистую кору. Называются они чечевичками (лентицеллами), и вы можете заметить их не только на яблоках, но и на грушах, картофеле и стволах таких деревьев, как береза или вишня.

Несмотря на свой неприметный вид, сочевички выполняют жизненно важную функцию: они обеспечивают газообмен между внутренними тканями растения и внешней средой.

В отличие от листьев, которые имеют устьица (стоматы) для газообмена, кожура некоторых фруктов и кора обычно непроницаемы. Вот здесь и вступают в игру сочевички. Эти крошечные отверстия позволяют кислороду и углекислому газу проходить внутрь и наружу плода, а также позволяют растению контролировать уровень влаги внутри фрукта.

Растения обмениваются кислородом и углекислым газом по-разному в зависимости от процесса. Для фотосинтеза, химического процесса, используемого для создания кислорода и сахаров, поглощается углекислый газ и выделяется кислород.

Чтобы превратить эти сахара в энергию, используемую для роста, они будут поглощать кислород и выделять углекислый газ во время аэробного дыхания.

Плоды растения осуществляют аэробное дыхание, которое необходимо для их роста и созревания - процесс, который продолжается даже после сбора урожая. Хотя листья в основном осуществляют фотосинтез растения, некоторые исследователи предполагают, что чечевички фруктов также участвуют в фотосинтезе, позволяя солнечному свету проникать, хотя и на гораздо меньших уровнях, чем в других частях растения, где нет чечевичек.

Уязвимость чечевичек

Хотя чечевички имеют решающее значение для развития фруктов, они также могут быть точкой уязвимости. Поскольку они, по сути, являются отверстиями в защитной оболочке плода, чечевички создают идеальную среду для размножения патогенов, таких как бактерии и грибки.

При определенных условиях, например, в теплой, влажной среде, чечевички могут инфицироваться, что приводит к таким расстройствам, как распад чечевичек или гниль чечевичек. Эти инфекции могут вызвать изменение цвета, шероховатость текстуры или даже внутреннее гниение плода.