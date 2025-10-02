ua en ru
Apple откладывает выпуск гарнитуры Vision Pro ради новых умных очков с ИИ

Четверг 02 октября 2025 14:17
Apple откладывает выпуск гарнитуры Vision Pro ради новых умных очков с ИИ Apple сосредоточится на очках с ИИ вместо облегченного Vision Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple решила прекратить разработку более дешевой и легкой версии Vision Pro стоимостью 3 499 долларов, чтобы сосредоточить ресурсы на проекте смарт-очков. Цель Apple - ускорить создание очков, чтобы конкурировать с Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Ранее ходили слухи о том, что Apple работает над облегченной и доступной моделью под кодовым названием Vision Air, которая могла бы выйти в 2027 году. Сейчас инженеров с этого проекта переводят на разработку смарт-очков.

Конкуренция с Meta

Apple разрабатывает смарт-очки с камерами, микрофонами и функциями ИИ, которые станут конкурентом Ray-Ban с ИИ от Meta. Очки могут быть представлены уже в следующем году с последующим массовым запуском в 2027 году.

Первая версия очков не будет иметь встроенного дисплея, однако Apple разрабатывает отдельную модель с экраном. Первоначально компания планировала представить версию с дисплеем в 2028 году, но решила ускорить работу после недавнего анонса Meta Ray-Ban Display с ИИ.

Apple откладывает выпуск гарнитуры Vision Pro ради новых умных очков с ИИApple Vision Pro (фото: Unsplash)

Meta Ray-Ban Display

Очки Meta включают встроенный цветной дисплей высокой четкости в одной из линз, который способен отображать сообщения, фотографии и информацию от Meta AI. Внешне очки выглядят как обычные, несмотря на экран, и являются первой ступенью к будущим AR-очкам Orion.

В прошлом году Meta показала прототип AR-очков с двойными дисплеями. Обе компании нацелены на выпуск легких AR-очков в будущем.

С 2023 года Meta выпустила несколько вариаций Ray-Ban, и ее ИИ-продукт считается более продвинутым, чем у Apple. Смарт-очки Apple будут работать на основе ИИ и голосовых команд, что потребует новой версии Siri.

Apple отложила обновление Siri после того, как ассистент не оправдал ожиданий по функциям Apple Intelligence в iOS 18, но новая версия на обновленной архитектуре ожидается весной 2026 года.

Apple откладывает выпуск гарнитуры Vision Pro ради новых умных очков с ИИСмарт-очки Meta Ray-Ban Display (фото: MacRumors)

Дизайн и функционал

Первые смарт-очки Apple будут выпускаться с разными материалами и вариантами оправ, превращая устройство в модный аксессуар. Пользователи смогут выбрать цвет и стиль оправы.

Внутри очков будет фирменный чип Apple, но они по-прежнему будут зависеть от подключенного iPhone. Среди функций: камеры, микрофоны и возможности для отслеживания здоровья.

Хотя работа над облегченной версией Vision Pro приостановлена, Apple все еще планирует обновить текущую модель чипом M5 позже в этом году.

