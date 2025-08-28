ua en ru
5 главных витаминов, которые стоит принимать людям 60+

Четверг 28 августа 2025 14:38
5 главных витаминов, которые стоит принимать людям 60+ Названы витамины, которые стоит принимать после 60 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

После 60 лет организм нуждается в особой поддержке. Названо пять витаминов, которые помогают укрепить иммунитет, поддержать кости и сердце, а также сохранить ясность ума и бодрость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Витамин D

Для многих пожилых людей пребывания на солнце может быть недостаточно для поддержания стабильного уровня витамина D. Это объясняется тем, что с возрастом организм становится менее эффективным в синтезе витамина D из солнечного света.

В журнале Nutrients говорится, что поддержание оптимального уровня витамина D важно не только для поддержания здоровья костей и иммунитета, но и может помочь регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье сердца.

Существует мало продуктов, которые обеспечивают достаточное количество витамина D, а чрезмерное пребывание на солнце может быть вредным. Поэтому прием добавок является эффективным способом поддержания здорового уровня.

Витамин B12

Получить нужное количество витамина B12 после 60 лет не всегда так просто. С возрастом способность организма усваивать витамин B12 естественным образом снижается из-за меньшей выработки желудочной кислоты и изменений в желудочно-кишечном тракте.

По данным Natuonal Institutes of Health (NIH), витамин B12 имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций, уровня энергии, здоровья нервов и общей жизнеспособности. Он поддерживает выработку эритроцитов и помогает поддерживать миелиновую оболочку, которая защищает нервные клетки.

Дефицит может привести к таким симптомам, как усталость, проблемы с памятью и даже повреждение нервов.

Омега-3 жирные кислоты

На сайте Cureus говорится, чтобы оставаться бодрым и здоровым после 60 лет, стоит увеличить потребление омега-3 жирных кислот. Добавка омега-3 обеспечивает высокий уровень EPA и DHA жирных кислот омега-3, поддерживает здоровье мозга с возрастом.

В частности, омега-3 могут помочь улучшить память и когнитивные функции, потенциально уменьшая возрастное снижение когнитивных функций.

Витамин С

Витамин С является жизненно важным питательным веществом для пожилых людей, которое поддерживает многочисленные аспекты здоровья, включая иммунную функцию, здоровье кожи и общий жизненный тонус.

По данным NIH, с возрастом иммунная система становится менее эффективной, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Кроме того, он необходим для выработки коллагена, который поддерживает эластичность кожи и заживление ран.

Он также обладает антиоксидантными свойствами, защищающими клетки от оксидативного стресса, который увеличивает риск возрастных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и нейродегенеративные заболевания.

Кальций

Кальций важен не только для укрепления костей в молодости, но и остается таким же важным с возрастом. Однако способность организма усваивать его из пищи может снижаться, что увеличивает риск потери костной массы и переломов.

В журнале Nutrients объяснили, что людям старше 60 лет часто требуется больше кальция для поддержания здоровья костей и предотвращения его дефицита.

Для лучшего усвоения и эффективности добавки кальция часто сочетают с витамином D и витамином K2.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

