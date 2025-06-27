5 витаминов, которые лучше хранить в холодильнике: вот почему

Не все пищевые добавки одинаково эффективны при хранении в шкафчике. Некоторые из них нужно хранить в холодильнике, чтобы сохранить их активность и принести максимум пользы организму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еаting well .

Почему добавки стоит охлаждать

Диетолог Джейми Адамс рассказал, что следует придерживаться рекомендаций по хранению, которые указаны в инструкции. Это потому, что правильное хранение добавок имеет решающее значение для поддержания их эффективности.

Факторы окружающей среды, такие как тепло, влажность и кислород, могут влиять на эффективность и состав определенных добавок.

Хотя большинство добавок имеют длительный срок годности, некоторые из них следует хранить в холодильнике, поскольку они содержат живые микроорганизмы или деликатные ингредиенты, чувствительные к окружающей среде.

Ниже приведены 5 добавок, которые следует обязательно хранить в холодильнике.

Рыбий жир

Рыбий жир содержит омега-3 жирные кислоты, которые подвержены окислению под воздействием тепла, света и воздуха. Этот процесс окисления может ухудшить качество жира, приводя к неприятному затхлому запаху и вкусу, а также к потере пищевой ценности.

В общем, более низкая температура продлевает срок годности добавки и замедляет любой потенциальный рост микробов.

Пробиотики

Пробиотики содержат живые микроорганизмы, полезные для здоровья кишечника, но они могут испортиться при колебаниях температуры.

Лактобактерии и бифидобактерии очень чувствительны к теплу и нуждаются в охлаждении для выживания. Воздействие тепла может привести к гибели этих деликатных бактерий, что делает пробиотическую добавку менее эффективной или даже бесполезной.

Храня пробиотики в холодильнике, вы гарантируете, что полезные бактерии будут оставаться эффективными, чтобы они могли поддерживать здоровье пищеварения и иммунную функцию, а также помогать поддерживать сбалансированный кишечный микробиом.

Однако не все штаммы пробиотиков нужно хранить в холодильнике - некоторые разработаны для хранения при комнатной температуре. Всегда проверяйте инструкцию, чтобы узнать о конкретных рекомендациях по хранению.

Жидкое железо

Если ваш врач рекомендует принимать добавки железа для лечения низкого уровня железа, в некоторых случаях он может предложить принимать их в жидкой форме. Поэтому храните эти бутылочки в холодильнике.

Все потому, что жидкие витамины следует хранить в холодильнике для сохранения свежести и эффективности. Охлаждение помогает замедлить окислительные процессы, которые могут разрушать железо и снижать его эффективность.

Кроме того , хранение жидкого железа в холоде может помочь сохранить его вкус и предотвратить образование неприятных запахов.

Добавки из льняного масла

Льняное масло может быстро прогоркнуть. Это масло богато омега-3 жирными кислотами, которые легко окисляются под воздействием тепла, света и воздуха.

Охлаждение замедляет этот процесс, поэтому добавка дольше остается свежей. Кроме того, в прохладном месте льняное масло лучше сохраняет свой вкус, поэтому вы можете избежать этого прогорклого вкуса и запаха.

Витамин С

Витамин С известен своей невероятной прихотливостью, поскольку он может легко разлагаться под воздействием тепла, света и воздуха. Хранение этих добавок в прохладном темном месте может помочь сохранить их эффективность.