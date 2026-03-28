5% или 15%: как в "Дії" проверить размер начисления кэшбэка за товар

Главное: Максимальный кэшбек в 15% начисляют на обувь, одежду, косметику и бытовую химию.

Стандартный кэшбек в 5% действует на большинство продуктов питания, лекарства и товары для сада.

Проверить размер начисления можно мгновенно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Как работает обновленная программа

Правительство дифференцировало ставки, чтобы поддержать украинских производителей в нишах с высокой долей импорта. Для начисления повышенного кэшбэка выбраны категории, где местным брендам сложнее конкурировать с иностранными аналогами.

Чтобы не запоминать сложные списки товаров, пользователям советуют использовать встроенный инструмент в государственном приложении.

Как воспользоваться сканером в "Дії"

Для проверки товара непосредственно у полки магазина необходимо выполнить несколько шагов:

Откройте приложение и перейдите в раздел "Сервисы" - "Национальный кэшбэк" .

- . Нажмите на иконку сканера в нижнем правом углу экрана.

Наведите камеру смартфона на штрихкод выбранного продукта.

Система за несколько секунд отобразит, участвует ли товар в программе и какой именно процент вернется на специальную карту.