RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

5% или 15%: как в "Дії" проверить размер начисления кэшбэка за товар

08:00 28.03.2026 Сб
2 мин
За какой товар можно получить самые большие выплаты?
aimg Василина Копытко
Больше денег возвращают за товары, которым труднее всего соперничать с импортом (фото: Freepik)

С 1 марта в Украине изменились правила начисления "Национального кэшбэка". Теперь размер выплаты за покупку отечественных товаров составляет 5% или 15% в зависимости от категории продукции.

Главное:

  • Максимальный кэшбек в 15% начисляют на обувь, одежду, косметику и бытовую химию.
  • Стандартный кэшбек в 5% действует на большинство продуктов питания, лекарства и товары для сада.
  • Проверить размер начисления можно мгновенно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Как работает обновленная программа

Правительство дифференцировало ставки, чтобы поддержать украинских производителей в нишах с высокой долей импорта. Для начисления повышенного кэшбэка выбраны категории, где местным брендам сложнее конкурировать с иностранными аналогами.

Чтобы не запоминать сложные списки товаров, пользователям советуют использовать встроенный инструмент в государственном приложении.

Как воспользоваться сканером в "Дії"

Для проверки товара непосредственно у полки магазина необходимо выполнить несколько шагов:

  • Откройте приложение и перейдите в раздел"Сервисы" -"Национальный кэшбэк".
  • Нажмите на иконку сканера в нижнем правом углу экрана.
  • Наведите камеру смартфона на штрихкод выбранного продукта.

Система за несколько секунд отобразит, участвует ли товар в программе и какой именно процент вернется на специальную карту.

Читайте также о том, что в Украине заработал "топливный" кэшбэк. Теперь водители могут получить до 15% потраченных денег за заправку на АЗС.

Ранее мы писали о том, на что украинцы тратят больше всего денег с карточек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
