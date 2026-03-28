UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

5% чи 15%: як у "Дії" перевірити розмір нарахування кешбеку за товар

08:00 28.03.2026 Сб
2 хв
За який товар можна отримати найбільші виплати?
aimg Василина Копитко
Більше грошей повертають за товари, яким найважче змагатися з імпортом (фото: Freepik)

З 1 березня в Україні змінилися правила нарахування "Національного кешбеку". Тепер розмір виплати за купівлю вітчизняних товарів становить 5% або 15% залежно від категорії продукції.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дія" у Telegram.

Читайте також: В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

Головне:

  • Максимальний кешбек у 15% нараховують на взуття, одяг, косметику та побутову хімію.
  • Стандартний кешбек у 5% діє на більшість продуктів харчування, ліки та товари для саду.
  • Перевірити розмір нарахування можна миттєво через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".

Як працює оновлена програма

Уряд диференціював ставки, щоб підтримати українських виробників у нішах з високою часткою імпорту. Для нарахування підвищеного кешбеку обрано категорії, де місцевим брендам складніше конкурувати з іноземними аналогами.

Щоб не запам’ятовувати складні списки товарів, користувачам радять використовувати вбудований інструмент у державному застосунку.

Як скористатися сканером у "Дії"

Для перевірки товару безпосередньо біля полиці магазину необхідно виконати кілька кроків:

  • Відкрийте застосунок та перейдіть у розділ "Сервіси" - "Національний кешбек".
  • Натисніть на іконку сканера у нижньому правому куті екрана.
  • Наведіть камеру смартфона на штрихкод обраного продукту.

Система за кілька секунд відобразить, чи бере товар участь у програмі та який саме відсоток повернеться на спеціальну картку.

Тепер водії можуть отримати до 15% витрачених грошей за заправку на АЗС.

Раніше ми писали про те, на що українці витрачають найбільше грошей з карток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний кешбекДія