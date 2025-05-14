Германия может вернуть призыв в армию: Писториус назвал условие
Германия может возобновить обязательную военную службу на фоне угрозы со стороны России. Пока что призыв будет добровольным.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Мы договорились, что первоначально будем полагаться на волюнтаризм - службу, которая изначально будет добровольной и призвана побудить молодых людей служить своей стране. И я говорю это вполне осознанно и честно: акцент также сделан на "первоначально", на случай, если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев", - отметил Писториус.
Он уточнил, что сейчас численность Бундесвера составляет около 181 500 военнослужащих, что значительно меньше целевого показателя в 203 000 человек к 2031 году.
По словам министра, в начале 2025 года набор в армию увеличился на 20%, но у Германии "все еще слишком мало людей для того, чего должны достичь вооруженные силы".
Писториус также добавил, что Германия будет играть ведущую роль для безопасности в Европе наряду с Францией, Великобританией и Польшей.
Германия хочет подготовиться к угрозе войны
Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер подчеркивал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь как о резервистах, так и о действующих военных.
По его словам, такое количество солдат можно обеспечить при помощи либо добровольной, либо обязательной военной службы.
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