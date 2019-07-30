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Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом

Новини » Політика    30.07.2019 - 11:22
Майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У травні 2018 року 27% дотримувалися цієї думки

Близько 38% росіян не хотіли б, щоб Володимир Путін залишився президентом Росії. Про це йдеться в опитуванні російського Левада-центру, повідомляє РБК-Україна.

За даними опитування, залишити Путіна в Кремлі і після 2024 року бажають 54% респондентів. Однак, 38% росіян не хотіли б, щоб він залишився президентом.

Додамо, що в травні 2018 року 27% дотримувалися цієї думки.

Нагадаємо, 11 липня український президент Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, яких утримують на території Росії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що за п'ять років війна на Донбасі забрала життя 13 тис. українців.

РБК-Україна писало, що раніше Зеленський обговорив з сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема парламентські дострокові вибори, а також ситуацію на Донбасі і посилення тиску на РФ для забезпечення належного виконання Мінських домовленостей

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