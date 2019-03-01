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За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тис. українців, - Турчинов

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 11:48
За п'ять років війни на Донбасі загинули 13 тис. українців, - Турчинов
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Із числа загиблих 3 тис. - українські військовослужбовці

За п'ять років війна на Донбасі забрала життя 13 тис. українців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО

Турчинов наголошує, що близько 3 тис. загиблих - це українські військовослужбовці. 

"За п'ять років війна забрала життя 13 тисяч українців, біля 3-х тисяч з них - військовослужбовці. Це страшні цифри, але не вони визначають небезпечну демографічну кризу в нашій країні", - сказав Турчинов. 

Водночас, за офіційними даними ООН, з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. Із них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів). 

Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що наразі цілком реальною є загроза повномасштабної війни з Росією. Він наголосив, що проводяться військові приготування противника поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму.

РБК-Україна писало, що на Генасамблеї ООН Порошенко наголошував, що Україна розраховує на посилення тиску на Росію світовим співтовариством з метою виконання взятих на себе зобов'язань та припинення воєнних дій на Донбасі. 

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