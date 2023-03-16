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По требованию США. Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из РФ и Белоруссии

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Четверг 16 марта 2023 22:56
По требованию США. Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из РФ и Белоруссии Фото: Турция перестанет обслуживать самолеты Boeing из РФ и Белоруссии (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Турции теперь запрещены поставки топлива и сопутствующие услуги самолетам американского происхождения, если они связаны с РФ и Белоруссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства таможни и торговли Турции, которое приводит AirportHaber.

"Согласно принятому решению, с 14 марта прекращено предоставление различных услуг самолетам, произведенным в США и находятся под российско-белорусским контролем", - говорится в материале.

В этом контексте заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, произведенных в любой другой стране и содержат более 25% сырья американского происхождения, если они направляются в Россию или Беларусь.

Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по экспортной практике Министерства торговли США.

Напомним, чтороссийские авиакомпании продолжают использовать самолеты компаний Airbus и Boeing, которым запрещено вести бизнес у РФ и покупать для них детали в обход санкций.

Французская авиакомпания Airbus озабочена вопросом безопасности полетов своих самолетов в России, поскольку санкции не позволяют воздушным судам получать запасные детали или обновлять программное обеспечение.

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